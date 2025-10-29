  1. Clienti privati
Ecco la dinamica Avevano attrezzi da scasso in auto, in manette un uomo e una donna a Capolago

Swisstxt

29.10.2025 - 12:22

In manette un uomo e una donna
Tipress

Gli attrezzi da scasso trovati in un veicolo hanno portato all’arresto di due persone, un 30enne svizzero, domiciliato nel Bellinzonese, e una 35enne cittadina italiana, domiciliata nel Luganese.

SwissTXT

29.10.2025, 12:22

29.10.2025, 12:35

Il fermo, come riferisce mercoledì la polizia cantonale, è avvenuto il 24 ottobre a Capolago, durante un controllo della circolazione.

Oltre agli strumenti del «mestiere» gli agenti hanno rinvenuto capi d’abbigliamento e accessori di dubbia provenienza e svariati documenti d’identità.

Ulteriori approfondimenti hanno portato alla perquisizione di un appartamento a Pazzallo, dove è stata fermata la donna e rinvenuta altra probabile refurtiva.

