Gli attrezzi da scasso trovati in un veicolo hanno portato all’arresto di due persone, un 30enne svizzero, domiciliato nel Bellinzonese, e una 35enne cittadina italiana, domiciliata nel Luganese.

Il fermo, come riferisce mercoledì la polizia cantonale, è avvenuto il 24 ottobre a Capolago, durante un controllo della circolazione.

Oltre agli strumenti del «mestiere» gli agenti hanno rinvenuto capi d’abbigliamento e accessori di dubbia provenienza e svariati documenti d’identità.

Ulteriori approfondimenti hanno portato alla perquisizione di un appartamento a Pazzallo, dove è stata fermata la donna e rinvenuta altra probabile refurtiva.