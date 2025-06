Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Un 51enne rumeno residente in Moldavia è finito in manette negli scorsi giorni per due serie di furti con scasso in varie località ticinesi.

SwissTXT Swisstxt

La prima risale al periodo compreso tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, mentre la seconda è degli ultimi mesi del 2024, come reso noto martedì dalla polizia.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del 51enne, incrociando gli elementi raccolti sui luoghi dei vari furti. L'arresto è avvenuto nell'area della stazione di Riazzino.

Le principali ipotesi di reato sono di furto, danneggiamento e violazione di domicilio. L’arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.