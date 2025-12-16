Foto d'archivio Ti Press

Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto, insieme ad altre persone, in un tentato furto con scasso (compiuto nel dicembre 2024 in un’abitazione del Luganese) e in un furto con scasso commesso a inizio febbraio 2025 in una villa della regione.

La polizia cantonale, grazie alle forze di polizia sia svizzere sia europee, è riuscita a risalire all’identità del 25enne, un cittadino argentino residente in Spagna.

La magistratura ticinese ha emesso un mandato di cattura internazionale. L’arresto è stato effettuato in Germania dalla polizia tedesca.

Il 25enne è stato estradato nei giorni scorsi e si trova ora in detenzione in Ticino.