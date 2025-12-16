  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fermo in Germania Furti con scasso nel Luganese, un arresto grazie a un mandato di cattura internazionale

Swisstxt

16.12.2025 - 11:41

Foto d'archivio
Foto d'archivio
Ti Press

Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto, insieme ad altre persone, in un tentato furto con scasso (compiuto nel dicembre 2024 in un’abitazione del Luganese) e in un furto con scasso commesso a inizio febbraio 2025 in una villa della regione.

SwissTXT

16.12.2025, 11:41

16.12.2025, 11:56

La polizia cantonale, grazie alle forze di polizia sia svizzere sia europee, è riuscita a risalire all’identità del 25enne, un cittadino argentino residente in Spagna.

La magistratura ticinese ha emesso un mandato di cattura internazionale. L’arresto è stato effettuato in Germania dalla polizia tedesca.

Il 25enne è stato estradato nei giorni scorsi e si trova ora in detenzione in Ticino.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Donna dà uno schiaffo sul sedere a Odermatt: «È stato divertente per lei, non per me»
Disarma l'attentatore e salva delle vite: ecco Ahmed, il fruttivendolo diventato eroe di Sydney

Altre notizie

News. Assassinio a Chiasso processo al via

NewsAssassinio a Chiasso processo al via

Luganese. Il tram-treno resta all’ordine del giorno in Parlamento

LuganeseIl tram-treno resta all’ordine del giorno in Parlamento

Per la gestione del traffico. I Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali

Per la gestione del trafficoI Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali