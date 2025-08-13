Per decine di migliaia di franchiFurti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese, un arresto
13.8.2025 - 09:24
Un rumeno di 31 anni, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è accusato di furto e violazione di domicilio per una serie di furti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese. Lo hanno reso noto mercoledì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.
Il bottino dei furti, che sono stati messi a segno nel corso dell’ultimo anno, ammonta a un valore complessivo di svariate decine di migliaia di franchi.
In collaborazione con le autorità italiane, gli inquirenti hanno potuto localizzare parte della refurtiva a Verbania.
La parte ticinese dell’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.