Per decine di migliaia di franchi Furti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese, un arresto

Swisstxt

13.8.2025 - 09:24

Tipress

Un rumeno di 31 anni, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è accusato di furto e violazione di domicilio per una serie di furti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese. Lo hanno reso noto mercoledì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

SwissTXT

13.08.2025, 09:24

13.08.2025, 09:26

Il bottino dei furti, che sono stati messi a segno nel corso dell’ultimo anno, ammonta a un valore complessivo di svariate decine di migliaia di franchi.

In collaborazione con le autorità italiane, gli inquirenti hanno potuto localizzare parte della refurtiva a Verbania.

La parte ticinese dell’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.

