Immagine d'archivio

La polizia cantonale dei Grigioni è riuscita a risalire ai presunti autori di vari furti con scasso.

SwissTXT Swisstxt

Sono avvenuti tra il 23 novembre e il 3 dicembre in un ristorante a Mesocco, in una casa a Roveredo e ai danni di una ventina di veicoli a San Vittore e Roveredo.

Le persone accusate sono quattro cittadini marocchini e tre cittadini albanesi. I sette uomini, di età compresa tra i 20 e i 46 anni, hanno ammesso i fatti e sono in detenzione preventiva.

A uno degli imputati è stato anche attribuito un furto avvenuto nel 2022 a Coira. Il valore della refurtiva ammonta a oltre 20’000 franchi, mentre i danni materiali sono quantificati in diverse migliaia di franchi.