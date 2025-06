Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Una 27enne ucraina, domiciliata nel Bellinzonese, è stata arrestata sabato in quanto sospettata di essere coinvolta, con altre persone tuttora oggetto di ricerche, in un furto con scasso avvenuto a inizio maggio in una villa di Lugano.

Lo comunicano oggi Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che - in base alle ricostruzioni - dopo essere riusciti a introdursi all'interno dell'abitazione, gli autori hanno forzato con degli attrezzi una cassaforte sottraendo beni per un valore di svariate decine di migliaia di franchi.

Gli articolati accertamenti subito avviati dagli inquirenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Lugano e della Polizia dei trasporti, hanno in seguito permesso di risalire all'identità della giovane donna, la quale è stata infine intercettata e fermata in collaborazione con la Polizia Città di Bellinzona.

Le principali ipotesi di reato sono di furto (in correità, subordinatamente in complicità), ricettazione e riciclaggio di denaro. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.