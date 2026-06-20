Gli uomini si erano diretti verso Locarno, prima di tornare verso Nord, dove sono stati fermati. KEYSTONE

La polizia ha bloccato l’auto in fuga a Monte Carasso poco prima delle 5.30. La refurtiva è stata recuperata e non risultano feriti

Quattro uomini sono stati fermati sabato mattina nel Bellinzonese dopo un furto con scasso in un’armeria a Camorino. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’operazione è scattata poco dopo le 4, in seguito a una segnalazione che ha portato all’attivazione di un dispositivo di ricerca coordinato.

Stando alla ricostruzione fornita dalla polizia, gli autori del furto si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto in direzione di Locarno.

Ne è nato un inseguimento.

Una volta giunta a Minusio, la vettura avrebbe proseguito la corsa tornando verso nord.

Fermati a Monte Carasso

Il dispositivo di polizia ha coinvolto diversi corpi: oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti agenti della Polizia Città di Bellinzona, della Polizia Città di Locarno e della Polizia dei trasporti.

Sono inoltre state attivate altre polizie comunali della regione, le polizie cantonali di Grigioni, Uri e Vallese, così come l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

L’auto è stata fermata in territorio di Monte Carasso poco prima delle 5.30.

A bordo, riferisce la Polizia cantonale, si trovavano quattro uomini, che avrebbero poi tentato la fuga a piedi.

Sono stati in seguito fermati da agenti della Polizia cantonale.

Indagini in corso

Non si segnalano feriti. La refurtiva è stata recuperata. Al momento le autorità non rilasciano ulteriori informazioni.

La task force investigativa congiunta dell’Ufficio federale di polizia e delle polizie cantonali sta ora verificando eventuali collegamenti con casi simili.

Sono inoltre in corso accertamenti su possibili altre persone coinvolte.