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Erano scappati in auto Furto con scasso in un’armeria a Camorino, quattro uomini fermati dopo un inseguimento

Antonio Fontana

20.6.2026

Gli uomini si erano diretti verso Locarno, prima di tornare verso Nord, dove sono stati fermati.
Gli uomini si erano diretti verso Locarno, prima di tornare verso Nord, dove sono stati fermati.
KEYSTONE

La polizia ha bloccato l’auto in fuga a Monte Carasso poco prima delle 5.30. La refurtiva è stata recuperata e non risultano feriti

Antonio Fontana

20.06.2026, 10:42

Quattro uomini sono stati fermati sabato mattina nel Bellinzonese dopo un furto con scasso in un’armeria a Camorino. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’operazione è scattata poco dopo le 4, in seguito a una segnalazione che ha portato all’attivazione di un dispositivo di ricerca coordinato.

Stando alla ricostruzione fornita dalla polizia, gli autori del furto si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto in direzione di Locarno.

Ne è nato un inseguimento.

Una volta giunta a Minusio, la vettura avrebbe proseguito la corsa tornando verso nord.

Fermati a Monte Carasso

Il dispositivo di polizia ha coinvolto diversi corpi: oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti agenti della Polizia Città di Bellinzona, della Polizia Città di Locarno e della Polizia dei trasporti.

Sono inoltre state attivate altre polizie comunali della regione, le polizie cantonali di Grigioni, Uri e Vallese, così come l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

L’auto è stata fermata in territorio di Monte Carasso poco prima delle 5.30.

A bordo, riferisce la Polizia cantonale, si trovavano quattro uomini, che avrebbero poi tentato la fuga a piedi.

Sono stati in seguito fermati da agenti della Polizia cantonale.

Indagini in corso

Non si segnalano feriti. La refurtiva è stata recuperata. Al momento le autorità non rilasciano ulteriori informazioni.

La task force investigativa congiunta dell’Ufficio federale di polizia e delle polizie cantonali sta ora verificando eventuali collegamenti con casi simili.

Sono inoltre in corso accertamenti su possibili altre persone coinvolte.

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