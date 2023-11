Galleria del San Gottardo chiusa per un incendio

Il veicolo in fiamme nella galleria del San Gottardo Polizia cantonale urana

Un incendio è divampato stamani, verso le 8.30, nella galleria stradale del San Gottardo. Il conducente 47enne del veicolo in fiamme ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale. Il tunnel è chiuso in entrambe le direzioni.

I servizi di emergenza sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio, ma la causa esatta del rogo è ancora oggetto di indagine.

Secondo la polizia cantonale di Uri, non è nemmeno ancora possibile stimare i danni.

#A2 - S. Gottardo - Chiasso - Galleria del S. Gottardo in entrambe le direzioni tunnel chiuso, veicolo in fiamme — TCS traffico A2 (@TCSTrafficoA2) November 24, 2023

Di conseguenza il traffico è incolonnato tra Quinto e Airolo, così come tra Amsteg e Göschenen verso sud. Le entrate autostradali di Airolo in direzione nord e di Göschenen in direzione sud sono pure sono chiuse.

Come alternativa viene consigliato di deviare sulla A13 del San Bernardino.

ATS / SwissTXT / red