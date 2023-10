Il portale di Erstfeld della galleria di base Keystone

I primi convogli viaggiatori hanno iniziato venerdì a circolare attraverso la galleria di base del San Gottardo. «Tutti e cinque i treni del primo fine settimana hanno viaggiato puntuali e senza contrattempi».

Lo hanno indicato domenica in serata le FFS, precisando che ci sono stati sufficienti posti a sedere.

Il primo treno è partito da Zurigo puntale alle 17:33 ed è giunto in orario a Lugano, poco prima delle 20:00. Anche per i due treni del sabato mattina e per quelli odierni tutto è andato come previsto.

Il 10 agosto un treno merci era deragliato nella canna ovest del tunnel ferroviario più lungo al mondo, a causa della rottura di una ruota, provocando alla galleria danni materiali ingenti.

Il macchinista del convoglio era rimasto illeso. Le riparazioni si prevede richiedano mesi: circa 8 chilometri di binari e 20'000 traversine in calcestruzzo dovranno essere sostituite.

Nella canna est non danneggiata, il traffico merci è ripreso il 23 agosto. Per motivi di sicurezza, durante i lavori di riparazione non è consentito il transito di treni passeggeri nella galleria est.

Secondo le FFS, i viaggi sono possibili durante il fine settimana perché nel week-end circolano meno treni merci e i lavori nella galleria ovest sono sospesi.

