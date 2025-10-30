  1. Clienti privati
Tra Cannero e Cannobio Al via presto i lavori per la galleria paramassi sulla strada statale 34 del Lago Maggiore

Swisstxt

30.10.2025 - 12:53

Il tratto interessato dai lavori è percorso ogni giorno da migliaia di frontalieri
KEY

Cominceranno lunedì 17 novembre i lavori per la realizzazione di una galleria paramassi sulla strada statale 34 del lago Maggiore, tra Cannero e Cannobio, lungo una delle principali arterie frequentata ogni giorno anche da migliaia di frontalieri che si recano in Ticino.

In un incontro in prefettura a Verbania si sono svelati il cronoprogramma dei lavori che dovrebbero protrarsi fino alla primavera e i servizi alternativi per far fronte al cantiere.

Di giorno sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri e da semafori.

Dal 10 dicembre, per quattro mesi, è prevista la chiusura totale notturna, dalle 21.00 alle 5.00, esclusa la notte tra sabato e domenica.

