Tra Cannero e CannobioAl via presto i lavori per la galleria paramassi sulla strada statale 34 del Lago Maggiore
Swisstxt
30.10.2025 - 12:53
Cominceranno lunedì 17 novembre i lavori per la realizzazione di una galleria paramassi sulla strada statale 34 del lago Maggiore, tra Cannero e Cannobio, lungo una delle principali arterie frequentata ogni giorno anche da migliaia di frontalieri che si recano in Ticino.
In un incontro in prefettura a Verbania si sono svelati il cronoprogramma dei lavori che dovrebbero protrarsi fino alla primavera e i servizi alternativi per far fronte al cantiere.
Di giorno sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri e da semafori.
Dal 10 dicembre, per quattro mesi, è prevista la chiusura totale notturna, dalle 21.00 alle 5.00, esclusa la notte tra sabato e domenica.