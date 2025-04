I pizzaioli diplomati GastroTicino

Sono 9 gli allievi che hanno superato gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di pizzaiolo/a, dopo aver frequentato il corso svoltosi dal 2 settembre al 24 febbraio 2025 nella sede di GastroTicino.

Swisstxt

Il Ticino è l'unico Cantone ad avere un corso di questo tipo.

Fino ad oggi, dal 1999 sono state diplomate 171 persone. Il corso di preparazione, spiega il comunicato di GastroTicino, permette all’interessato di possedere sufficienti capacità per preparare in modo autonomo pizze di ogni sorta rispettando tutti più moderni parametri culinari e le vigenti disposizioni in materia di igiene.

Il prossimo corso si svolgerà tra settembre e marzo 2026.