Immagine d'archivio Keystone

Il Ticino accoglierà alcuni minorenni della Striscia di Gaza bisognosi di cure mediche urgenti. Il Consiglio di Stato ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità federali di partecipare all'azione umanitaria.

SwissTXT Swisstxt

La guerra a Gaza ha creato gravi problemi nell'assistenza sanitaria. La Svizzera, come altri Paesi, ha deciso di accogliere persone che necessitano di cure urgenti.

L'Esecutivo ha confermato oggi la decisione. L'accoglienza è coordinata dalla Segreteria di Stato della migrazione, in collaborazione con le autorità cantonali e l'Ente Ospedaliero Cantonale, in particolare l'Istituto pediatrico della Svizzera italiana.