TI-Press

Durante il pomeriggio di sabato, migliaia di persone si sono riunite a Bellinzona per una manifestazione in sostegno della Palestina.

Swisstxt

Sono migliaia, si stima circa tremila, le persone che sono scese per le strade e le piazze di Bellinzona per chiedere – con una manifestazione silenziosa – lo «Stop al massacro in Palestina».

La manifestazione è stata indetta da cittadine e cittadini comuni che «non vogliono chiudere gli occhi di fronte alle immagini disumane che ci giungono ogni giorno dalla Palestina» si legge sul volantino, un massacro che avviene «nel silenzio complice dell’Europa e delle nostre autorità».

Al Consiglio federale di attivarsi con gesti urgenti e concreti per un immediato cessate il fuoco, l’entrata di aiuti umanitari e il ripristino del diritto internazionale.