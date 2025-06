Diciassette milioni di franchi per il Locarno Film Festival. Immagine d'archivio Tipress

Diciassette milioni di franchi per il Locarno Film Festival. Li ha concessi il Gran Consiglio ticinese per i prossimi 5 anni nell’ambito dei contribuiti per la manifestazione.

Swisstxt

Quasi unanime il sì dal Parlamento in cui si è sottolineata l’importanza della rassegna per il territorio ticinese. Respinti due emendamenti.

Uno di Avanti con Ticino e Lavoro che chiedeva di ridurre il contributo del 5% considerando le finanze cantonali, ma anche per stimolare una gestione più equa delle risorse per la cultura.

L'altro era dell'MPS: voleva che il contributo fosse subordinato al rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore.