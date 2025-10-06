Sussidi per 5,6 milioni di franchi per gli impianti di risalita Tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera lunedì a un importante pacchetto di sussidi per gli impianti di risalita del cantone.

SwissTXT Swisstxt

Con una maggioranza netta, nonostante 5 astensioni e 4 voti contrari provenienti da HelvEthica Ticino e dai banchi della Lega, è stato approvato un credito di 5,6 milioni di franchi da distribuire nell’arco di quattro anni tra le stazioni di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara.

Questo finanziamento, che rispecchia quello scaduto la primavera scorsa, ha suscitato un vivace dibattito in aula e oltre ai tanti sì c’è stato qualche «ma» e non sono mancate critiche. Sostegno anche agli impianti minori.