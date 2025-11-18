Si andrà alle urneIl Parlamento ticinese respinge l'iniziativa per più controlli sul dumping salariale
18.11.2025 - 19:40
Il Gran Consiglio ticinese ha respinto l'iniziativa dell'MPS contro il dumping salariale.
Il testo chiedeva di estendere i controlli a tutti i contratti di lavoro nel cantone. Dopo quasi quattro ore di discussione, il Parlamento ha bocciato l'iniziativa con 52 voti contro 20. I cittadini saranno chiamati alle urne, probabilmente l'8 marzo prossimo.
L'MPS contestava l'efficacia del controprogetto in vigore dal 2016. La maggioranza ha ritenuto valido l'attuale lavoro dell'ispettorato, respingendo anche la richiesta di rinvio in commissione degli iniziativisti che contestavano le cifre sui costi dell'iniziativa fornite dal Governo.