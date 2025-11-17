TicinoIl Gran Consiglio ha deciso: stanziati 40 milioni per il turismo
17.11.2025 - 21:06
Il Canton Ticino stanzierà altri 40 milioni di franchi per sostenere il proprio turismo nei prossimi quattro anni, dal 2026 al 2029.
Lo ha deciso questa sera (lunedì) il Gran Consiglio, approvando i due crediti quadro.
I due crediti sono suddivisi in 16 milioni di franchi per investimenti e promozione delle attività turistiche, in particolare a strutture ricettive gestite professionalmente, nuovi prodotti e offerte innovative.
A questo credito si opponeva il PS. Gli altri 24 milioni di franchi sono per il finanziamento delle attività di promozione dell’Agenzia turistica ticinese, pari a 6 milioni all’anno, lo stesso importo in vigore dal 2015.