Ticino Il Gran Consiglio ha deciso: stanziati 40 milioni per il turismo 

Swisstxt

17.11.2025 - 21:06

archivio TI-Press

Il Canton Ticino stanzierà altri 40 milioni di franchi per sostenere il proprio turismo nei prossimi quattro anni, dal 2026 al 2029.

SwissTXT

17.11.2025, 21:06

17.11.2025, 21:22

Lo ha deciso questa sera (lunedì) il Gran Consiglio, approvando i due crediti quadro.

I due crediti sono suddivisi in 16 milioni di franchi per investimenti e promozione delle attività turistiche, in particolare a strutture ricettive gestite professionalmente, nuovi prodotti e offerte innovative.

A questo credito si opponeva il PS. Gli altri 24 milioni di franchi sono per il finanziamento delle attività di promozione dell’Agenzia turistica ticinese, pari a 6 milioni all’anno, lo stesso importo in vigore dal 2015.

