Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Alla prima nomina la sorpresa. Nel ruolo di giudice al Tribunale d’appello, lunedì il Parlamento ticinese non ha eletto il candidato indicato dal PLR e dalla Commissione – Andrea Maria Balerna –, bensì Monica Sartori-Lombardi.

Redazione blue News Swisstxt

Lo rende noto la RSI.

L'eletta era stata nominata un anno fa dal Consiglio di Stato per rafforzare il Tribunale dopo la destituzione dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti nell’ambito del cosiddetto caos al Tribunale penale cantonale.

Scegliendo Monica Sartori-Lombardi (al secondo turno), il Parlamento ha quindi fatto una scelta si potrebbe dire di continuità. L’appartenenza partitica non ha influito, entrambi sono PLR.