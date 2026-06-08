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Giustizia Il Parlamento ticinese elegge Monica Sartori-Lombardi per il Tribunale d'appello

Swisstxt

8.6.2026 - 17:32

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Alla prima nomina la sorpresa. Nel ruolo di giudice al Tribunale d’appello, lunedì il Parlamento ticinese non ha eletto il candidato indicato dal PLR e dalla Commissione – Andrea Maria Balerna –, bensì Monica Sartori-Lombardi.

Redazione blue News

08.06.2026, 17:32

08.06.2026, 17:50

Lo rende noto la RSI.

L'eletta era stata nominata un anno fa dal Consiglio di Stato per rafforzare il Tribunale dopo la destituzione dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti nell’ambito del cosiddetto caos al Tribunale penale cantonale.

Scegliendo Monica Sartori-Lombardi (al secondo turno), il Parlamento ha quindi fatto una scelta si potrebbe dire di continuità. L’appartenenza partitica non ha influito, entrambi sono PLR.

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