Ti-Press

Dopo la recente chiusura della palestra Gimnasium di Castione, il Ministero pubblico ha annunciato l’apertura di un procedimento penale.

Swisstxt

L’indagine, coordinata dal procuratore pubblico Daniele Galliano, mira a verificare l’eventuale sussistenza di reati, in particolare legati alle campagne pubblicitarie e alla raccolta di sottoscrizioni di abbonamenti a partire da giugno 2024, in un momento in cui lo sfratto dai locali era imminente.

L’ipotesi di reato al centro dell’inchiesta è quella di truffa. Il Ministero pubblico invita i clienti che ritengono di aver subito un danno a presentare una segnalazione scritta.