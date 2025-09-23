  1. Clienti privati
Sequestrati circa 150 apparecchi illegali di gioco d'azzardo nel Locarnese

Swisstxt

23.9.2025 - 16:01

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Circa 150 apparecchi sono stati posti sotto sequestro nel Locarnese, a seguito di un’operazione di controllo che si è svolta oggi, martedì, in collaborazione con la Commissione federale delle case da gioco (CFCG).

SwissTXT

23.09.2025, 16:01

23.09.2025, 16:20

Lo ha riferito la polizia cantonale nel primo pomeriggio, precisando che l’operazione si è svolta in un magazzino.

L’intervento, si legge in una nota, aveva segnatamente l’obiettivo di verificare la presenza di giochi da casinò illegali sul territorio.

È stato così denunciato il responsabile dello stabile nel quale gli apparecchi erano depositati e pronti per essere venduti.

