TicinoSequestrati circa 150 apparecchi illegali di gioco d'azzardo nel Locarnese
23.9.2025 - 16:01
Circa 150 apparecchi sono stati posti sotto sequestro nel Locarnese, a seguito di un’operazione di controllo che si è svolta oggi, martedì, in collaborazione con la Commissione federale delle case da gioco (CFCG).
Lo ha riferito la polizia cantonale nel primo pomeriggio, precisando che l’operazione si è svolta in un magazzino.
L’intervento, si legge in una nota, aveva segnatamente l’obiettivo di verificare la presenza di giochi da casinò illegali sul territorio.
È stato così denunciato il responsabile dello stabile nel quale gli apparecchi erano depositati e pronti per essere venduti.