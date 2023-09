Il ticinese Giorgio Besomi

Il posatore di pavimenti Giorgio Besomi di Bellinzona si è laureato campione d'Europa agli EuroSkills 2023 che si sono tenuti a Danzica, in Polonia.

Il ticinese ha pure ottenuto grazie al suo punteggio – il migliore della squadra elvetica – il titolo di Best of Nation.

La competizione di quest'anno passerà alla storia come quella di maggior successo per la Svizzera, che ha partecipato in 16 professioni vincendo 15 medaglie, di cui 12 d'oro.

Ha così superato il già brillante risultato di due anni fa a Graz. Si è lasciata alle spalle nel medagliere l'Austria e la Francia, con rispettivamente sette e cinque ori.

Swisstxt