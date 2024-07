Incidente sul lavoro sopra Giornico Tipress

Un 24enne è deceduto venerdì mattina, poco prima delle 8.00, in un incidente sul lavoro, a 1’150 metri nel bosco sopra Orsino, a Giornico.

La polizia cantonale riferisce che il giovane, di nazionalita svizzera e domiciliato nel Luganese, stava effettuando il taglio di un albero.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il 24enne è caduto ed è scivolato per circa 40 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte.

