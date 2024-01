Immagine illustrativa. Carabinieri di Varese

Un 25enne italiano è stato ferito all'addome da un colpo di pistola per strada ad Arcisate, in provincia di Varese, comune vicino al confine con la Svizzera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo provinciale di Varese e i soccorritori del 118.

Il 25enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese: la sua vita non è in pericolo.

I militari, coordinati dalla procura, hanno dato il via alle indagini per cercare l'aggressore e il movente, sentendo diversi testimoni e acquisendo immagini dalle telecamere della zona.

Sarà analizzato anche il cellulare del giovane che al momento non è nelle condizioni di essere sentito dagli investigatori.

