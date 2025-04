Una veduta esterna del centro Pasture di Balerna, da dove il giovane si era allontanato. keystone

Per chiarire le cause della morte del 14enne nordafricano bisognerà però attendere i risultati degli esami tossicologici.

È trascorsa una decina di giorni dalla scoperta del corpo senza vita di un 14enne nordafricano nel riale che costeggia via Motta, a Balerna, ma ancora non si hanno risposte definitive su quanto sia successo.

L’autopsia è stata eseguita, ma bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici per capire come sia morto il giovane, che il 27 marzo, poco prima di mezzanotte, aveva lasciato il Centro federale per richiedenti asilo di Pasture.

Al momento c’è un’unica certezza: sia le verifiche medico-legali, sia le indagini svolte dalla polizia giudiziaria hanno escluso l’intervento di terzi. È quanto gli inquirenti hanno comunicato alla RSI ufficialmente mercoledì, senza aggiungere dettagli.

Secondo le informazioni raccolte dall'emittente di Comano, il cadavere giaceva bocconi, e non presentava segni di ferite. Accanto – altro elemento che potrebbe rivelarsi importante – c’era una bottiglia di superalcolici.

Nelle immagini della videosorveglianza attiva in zona, inoltre, si vede il giovane camminare da solo; anche se le telecamere non inquadrano il punto esatto in cui è deceduto.

Come detto, molte domande restano aperte, comprese quelle legate al suo allontanamento dal Centro di accoglienza. Perché il 14enne è potuto uscire in piena notte? E come ci si è mossi dopo la notizia del mancato rientro a Pasture?

All’inchiesta, coordinata dalla magistratura dei minorenni, il compito di ricostruire i contorni della vicenda.