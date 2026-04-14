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Arrivo a Carì Presentata la tappa ticinese del Giro d'Italia

Swisstxt

14.4.2026 - 12:31

Il «Castello di Montebello» sarä testimone silenzioso della partenza della tappa ticinese del Giro.
Il «Castello di Montebello» sarä testimone silenzioso della partenza della tappa ticinese del Giro.
KEYSTONE

È stata presentata martedì a Bellinzona la 16esima tappa del Giro d’Italia 2026, in programma martedì 26 maggio. Lo riferisce la RSI.

Redazione blue News

14.04.2026, 12:31

14.04.2026, 12:58

Sarà una frazione di 113 chilometri interamente in territorio svizzero, con partenza dalla capitale ticinese e arrivo a Carì, in Leventina.

Secondo gli organizzatori, il tracciato ticinese ha infatti le caratteristiche per incidere in modo importante sulla classifica generale.

Non ci sarà solo l'impatto sulla graduatoria, però, ma anche quello economico evidenziato dal consigliere di Stato Christian Vitta.

L’avvicinamento all’evento sarà visibile: a partire dal 19 maggio infatti, alcuni monumenti ticinesi saranno illuminati di rosa.

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