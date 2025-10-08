La foto di gruppo Canton Ticino

Cerimonia ufficiale di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, mercoledì mattina, da parte dei tre nuovi membri dell’autorità giudiziaria del Cantone Ticino.

Al Palazzo delle Orsoline a Bellinzona ha prestato giuramento l'avvocato Paolo Bordoli, quale giudice del Tribunale d'appello. Rimarrà in carica fino al 31 maggio 2028 ed è stato assegnato al Tribunale penale cantonale.

Hanno inoltre giurato Dario Gabella, eletto quale membro ordinario del Consiglio della Magistratura, con mandato valido fino al 31 dicembre 2028, e Nadia Micheletti, nominata Assessore-giurato della Corte di appello e di revisione penale, fino al 31 maggio 2028.