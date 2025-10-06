La Giustizia ticinese si rafforza e si fa digitale

NewsLa Giustizia ticinese si rafforza e si fa digitale
Un’iniezione di soldi e forze nella Giustizia: 3,6 milioni per l’ammodernamento informatico, l’introduzione di 4 nuovi sostituti procuratore pubblico e l’adesione alla Convenzione tra Cantoni e Confederazione per l’armonizzazione della giustizia penale.
Un pacchetto, quello approvato lunedì sera dal Gran Consiglio ticinese, che ha lo scopo di sgravare i carichi di lavoro dei procuratori, in particolare con la reintroduzione dei sostituti.
Una misura necessaria, ha ricordato in aula la relatrice Sabrina Gendotti.
Carichi di lavoro e tempi che saranno migliorati anche grazie alla completa digitalizzazione della giustizia che avverrà entro i prossimi otto anni.