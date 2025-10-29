Progetto da 16 milioniRespinti i ricorsi, il Glamping TCS a Carona si farà
Swisstxt
29.10.2025 - 12:29
Via libera alla variante di Piano regolatore per la realizzazione del «Glamping TCS» a Carona.
SwissTXT
29.10.2025, 12:29
29.10.2025, 12:36
Swisstxt
A dare luce verde è stato il Consiglio di Stato che ha respinto i tre ricorsi pendenti. Lo ha riferito mercoledì il Municipio di Lugano.
Tra le motivazioni della decisione, si legge nella nota, vi è la «corretta ponderazione degli interessi contrapposti, tra rilancio dell’area ricreativa e tutela del paesaggio».
Il Municipio e il TCS si «rallegrano» per l’esito della procedura, e auspicano che «alla luce delle motivazioni solide espresse» dal primo grado di ricorso, «non vi siano ulteriori ostacoli» al progetto da 16 milioni.