Progetto da 16 milioni Respinti i ricorsi, il Glamping TCS a Carona si farà

Swisstxt

29.10.2025 - 12:29

La piscina ora dismessa
Tipress

Via libera alla variante di Piano regolatore per la realizzazione del «Glamping TCS» a Carona.

SwissTXT

29.10.2025, 12:29

29.10.2025, 12:36

A dare luce verde è stato il Consiglio di Stato che ha respinto i tre ricorsi pendenti. Lo ha riferito mercoledì il Municipio di Lugano.

Tra le motivazioni della decisione, si legge nella nota, vi è la «corretta ponderazione degli interessi contrapposti, tra rilancio dell’area ricreativa e tutela del paesaggio».

Il Municipio e il TCS si «rallegrano» per l’esito della procedura, e auspicano che «alla luce delle motivazioni solide espresse» dal primo grado di ricorso, «non vi siano ulteriori ostacoli» al progetto da 16 milioni.

