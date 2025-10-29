La piscina ora dismessa Tipress

Via libera alla variante di Piano regolatore per la realizzazione del «Glamping TCS» a Carona.

A dare luce verde è stato il Consiglio di Stato che ha respinto i tre ricorsi pendenti. Lo ha riferito mercoledì il Municipio di Lugano.

Tra le motivazioni della decisione, si legge nella nota, vi è la «corretta ponderazione degli interessi contrapposti, tra rilancio dell’area ricreativa e tutela del paesaggio».

Il Municipio e il TCS si «rallegrano» per l’esito della procedura, e auspicano che «alla luce delle motivazioni solide espresse» dal primo grado di ricorso, «non vi siano ulteriori ostacoli» al progetto da 16 milioni.