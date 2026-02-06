  1. Clienti privati
Marcia indietro Gli esercenti si arrendono: niente ricorso sulla questione sicurezza al Rabadan

Antonio Fontana

6.2.2026

Il Rabadan comincerà ufficialmente giovedì 12 febbraio.
Il Rabadan comincerà ufficialmente giovedì 12 febbraio.
KEYSTONE

Gli esercenti fanno marcia indietro: nessun ricorso contro l’obbligo dei due agenti di sicurezza imposto dal Municipio.

Antonio Fontana

06.02.2026, 18:11

La battaglia legale annunciata non ci sarà. Come riporta la RSI, gli esercenti dei bar che durante il Rabadan si trasformano in sale da ballo hanno deciso di non portare il caso davanti al Consiglio di Stato, rinunciando così a contestare la scelta del Municipio di imporre due agenti di sicurezza obbligatori nei locali durante il Carnevale.

La conferma è arrivata alla RSI da Marco Garbani, legale dei gestori. In un primo momento alcuni di loro avevano protestato formalmente contro la decisione comunale, ma alla fine anche gli ultimi due rimasti sul fronte del ricorso hanno scelto di fare un passo indietro. A convincerli, almeno in parte, sarebbero state le spiegazioni e le rassicurazioni fornite direttamente dal Municipio.

Il provvedimento era stato deciso a metà gennaio, insieme a un pacchetto di misure antincendio rafforzate pensate per i giorni clou del Rabadan. Una stretta sulla sicurezza che arriva all’indomani della tragedia di Crans-Montana.

In totale erano sette gli esercenti che avevano presentato reclamo, poi respinto. Al centro delle lamentele non c’era tanto il principio, quanto il portafoglio: come aveva spiegato l’avvocato Garbani alla RSI, la presenza dei due addetti alla sicurezza comporta una spesa importante, che può arrivare a circa mille franchi a sera per ogni locale.

