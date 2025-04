Si punta alla destagionalizzazione Ti-Press

Un sondaggio effettuato tra gli oltre 140 associati ha fatto emergere la volontà di avere una Hotellerie Ticino più influente.

Swisstxt

Un’associazione di categoria più forte al proprio interno, ma pure nelle sue relazioni verso l’esterno.

La presidente di Hotellerie Ticino Sonja Frey ha affermato che la formazione è importante per tutti, giovani e adulti. Però, per avere personale qualificato, ci vuole tempo. Per essere più attrattive, si auspica che le strutture ricettive siano più moderne.

Inoltre si vuole essere meno dipendenti da fattori come il maltempo e il franco forte.