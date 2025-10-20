Il ritrovo mattutino nel capannone Tipress

I cantieri sono fermi questo lunedì in Ticino per la giornata cantonale di mobilitazione indetta dai sindacati OCST e UNIA.

Epicentro dello sciopero questo pomeriggio alle 13.00 sarà Bellinzona, dove gli operai scenderanno in piazza.

«Ci giochiamo il contratto nazionale mantello», ha spiegato al microfono del Radiogiornale della RSI Paolo Locatelli, responsabile cantonale del settore edilizia per l’OCST.

Le trattative sono in una fase di stallo. «Gli impresari continuano a insistere con rivendicazioni assurde e noi, con la manifestazione di questa mattina in Ticino, apriamo le danze per quella che sarà la mobilitazione nazionale che coinvolgerà gli altri cantoni».