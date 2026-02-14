Probabile femminicidio-suicidioDoppio decesso a Gnosca, ecco il legame tra le due vittime
14.2.2026 - 13:55
Non ci sono novità dall’inchiesta sul ritrovamento, nella notte fra giovedì e venerdì, di due cadaveri in un’abitazione di Gnosca, ma sono invece emersi nelle ultime ore alcuni dettagli sulle persone decedute. Lo rende noto la RSI.
Come descrive la radiotelevisione, i due erano sposati da poco e la donna, una 47enne della regione, viveva da circa un anno con l’uomo, che aveva 10 anni in più e lavorava in ambito vitivinicolo.
La donna, architetto, era nel distretto una persona conosciuta.
Quanto alle ricostruzioni sull’accaduto, tutto sembra indicare che si sia trattato di un femminicidio-suicidio: giova ricordare che infatti, in base ai primi rilevamenti, la donna è morta prima dell’uomo.