Probabile femminicidio-suicidio Doppio decesso a Gnosca, ecco il legame tra le due vittime

Swisstxt

14.2.2026 - 13:55

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Non ci sono novità dall’inchiesta sul ritrovamento, nella notte fra giovedì e venerdì, di due cadaveri in un’abitazione di Gnosca, ma sono invece emersi nelle ultime ore alcuni dettagli sulle persone decedute. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News

14.02.2026, 13:55

14.02.2026, 15:24

Come descrive la radiotelevisione, i due erano sposati da poco e la donna, una 47enne della regione, viveva da circa un anno con l’uomo, che aveva 10 anni in più e lavorava in ambito vitivinicolo.

La donna, architetto, era nel distretto una persona conosciuta.

Quanto alle ricostruzioni sull’accaduto, tutto sembra indicare che si sia trattato di un femminicidio-suicidio: giova ricordare che infatti, in base ai primi rilevamenti, la donna è morta prima dell’uomo.

Le indagini proseguono.

Le indagini proseguonoDoppio decesso a Gnosca: lei muore per prima, lui per un colpo d'arma da fuoco

Bellinzonese.

BellinzoneseFatto di sangue a Gnosca, la polizia trova due cadaveri

