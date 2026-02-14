Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Non ci sono novità dall’inchiesta sul ritrovamento, nella notte fra giovedì e venerdì, di due cadaveri in un’abitazione di Gnosca, ma sono invece emersi nelle ultime ore alcuni dettagli sulle persone decedute. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Come descrive la radiotelevisione, i due erano sposati da poco e la donna, una 47enne della regione, viveva da circa un anno con l’uomo, che aveva 10 anni in più e lavorava in ambito vitivinicolo.

La donna, architetto, era nel distretto una persona conosciuta.

Quanto alle ricostruzioni sull’accaduto, tutto sembra indicare che si sia trattato di un femminicidio-suicidio: giova ricordare che infatti, in base ai primi rilevamenti, la donna è morta prima dell’uomo.