Novità sul dramma di Gnosca: la donna è stata strangolata

Immagine d'illustrazione Lino Mirgeler/dpa

Il quadro del duplice dramma in via Nos a Gnosca si fa sempre più chiaro.

Redazione blue News Swisstxt

Stando alla RSI, infatti, è da ricondurre a un'asfissia, coerente con una compressione manuale sul collo, la morte della 47enne uccisa dal marito il 13 febbraio.

Ricordiamo che il 57enne svizzero, dopo il delitto, si è tolto la vita con un'arma da fuoco.

Dai risultati intermedi degli esami, risulta dunque che la donna è stata strangolata. Le analisi sono ancora in corso, così come quelle disposte sul corpo dell’uomo.

La morte – hanno confermato i medici – è sopraggiunta per le lesioni causate dal colpo. Gli inquirenti stanno cercando di capire quale fosse il suo stato al momento dei fatti.