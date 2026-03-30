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Risultati intermedi Novità sul dramma di Gnosca: la donna è stata strangolata

Swisstxt

30.3.2026 - 17:33

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Lino Mirgeler/dpa

Il quadro del duplice dramma in via Nos a Gnosca si fa sempre più chiaro.

Redazione blue News

30.03.2026, 17:33

30.03.2026, 18:04

Stando alla RSI, infatti, è da ricondurre a un'asfissia, coerente con una compressione manuale sul collo, la morte della 47enne uccisa dal marito il 13 febbraio.

Ricordiamo che il 57enne svizzero, dopo il delitto, si è tolto la vita con un'arma da fuoco.

Dai risultati intermedi degli esami, risulta dunque che la donna è stata strangolata. Le analisi sono ancora in corso, così come quelle disposte sul corpo dell’uomo.

La morte – hanno confermato i medici – è sopraggiunta per le lesioni causate dal colpo. Gli inquirenti stanno cercando di capire quale fosse il suo stato al momento dei fatti.

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