  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Gordola e Lavertezzo verso l'aggregazione: nominata la Commissione

Swisstxt

17.4.2026 - 11:05

Luce verde dal Cantone
Luce verde dal Cantone
Keystone

Il Cantone dà il via al progetto di aggregazione tra Gordola e Lavertezzo: nominata la Commissione di studio incaricata di elaborare una proposta concreta.

Redazione blue News

17.04.2026, 11:05

17.04.2026, 11:15

Il Consiglio di Stato ha ufficialmente designato la Commissione di studio incaricata di preparare una proposta di aggregazione tra Gordola e Lavertezzo. Lo ha comunicato venerdì il Cantone, dando seguito alla richiesta presentata lo scorso settembre dai Municipi dei due Comuni.

Secondo il Governo, il progetto si inserisce pienamente nella strategia cantonale in materia di fusioni comunali.

Per Gordola fanno parte della Commissione il sindaco Damiano Vignuta, il vicesindaco René Grossi e il municipale Nicola Domenighetti.

Per Lavertezzo sono invece stati nominati il sindaco Andrea Berri, il vicesindaco Mehmet Göksungur e il municipale Claudio Zanierato.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
La corrente atlantica potrebbe collassare prima del previsto, con conseguenze fatali per l'Europa
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Altre notizie

Ticino. Finto poliziotto truffa anziani: fermato un 46enne nel Luganese

TicinoFinto poliziotto truffa anziani: fermato un 46enne nel Luganese

Grigioni. L'Ospedale cantonale torna nelle cifre nere

GrigioniL'Ospedale cantonale torna nelle cifre nere

Pericolo finito. È rientrata l'allerta alla popolazione per una fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio

Pericolo finitoÈ rientrata l'allerta alla popolazione per una fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio