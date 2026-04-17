Luce verde dal Cantone Keystone

Il Cantone dà il via al progetto di aggregazione tra Gordola e Lavertezzo: nominata la Commissione di studio incaricata di elaborare una proposta concreta.

Redazione blue News Swisstxt

Il Consiglio di Stato ha ufficialmente designato la Commissione di studio incaricata di preparare una proposta di aggregazione tra Gordola e Lavertezzo. Lo ha comunicato venerdì il Cantone, dando seguito alla richiesta presentata lo scorso settembre dai Municipi dei due Comuni.

Secondo il Governo, il progetto si inserisce pienamente nella strategia cantonale in materia di fusioni comunali.

Per Gordola fanno parte della Commissione il sindaco Damiano Vignuta, il vicesindaco René Grossi e il municipale Nicola Domenighetti.

Per Lavertezzo sono invece stati nominati il sindaco Andrea Berri, il vicesindaco Mehmet Göksungur e il municipale Claudio Zanierato.