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Giustizia Nuova perizia sull'omicidio di Gordola del 2017: la morte fu di origine traumatica

Swisstxt

21.5.2026 - 17:35

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Una nuova perizia stabilisce che la morte del 44enne, avvenuta alla discoteca Rotonda di Gordola nel 2017, fu di origine traumatica.

Igor Sertori

21.05.2026, 17:35

21.05.2026, 17:48

Un verdetto che contraddice la tesi della difesa del 21enne imputato.

L’accusato colpì la vittima con un pugno alla nuca e una spallata, causando all’uomo una caduta contro il cancello, dalla quale derivò il decesso avvenuto in ospedale.

Nel 2022, la Corte d’appello lo condannò a nove anni di reclusione per omicidio volontario.

Tuttavia, nel 2024, il Tribunale federale annullò la sentenza e dispose ulteriori accertamenti.

La nuova perizia ha stabilito che la frattura dell’arteria fu di natura traumatica. Ora, i difensori devono decidere come procedere.

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