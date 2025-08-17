  1. Clienti privati
Lo comunica la Polizia È deceduto l'89enne rimasto ferito nell'incendio di Gordola

Swisstxt

17.8.2025 - 11:10

Pompieri in azione
Pompieri in azione
TiPress

L’89enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato venerdì mattina a Gordola, è purtroppo deceduto. Lo comunica domenica la polizia cantonale.

SwissTXT

17.08.2025, 11:10

17.08.2025, 11:13

Il rogo era divampato poco prima delle 10 al piano terreno di un appartamento. L’uomo aveva riportato ustioni e un’intossicazione da fumo. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche.

Trasportato in elicottero all’ospedale, è spirato nelle ore successive. Le autorità ticinesi hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio.

Incendio. Fiamme in un appartamento a Gordola, gravi ustioni per un 89enne

IncendioFiamme in un appartamento a Gordola, gravi ustioni per un 89enne

