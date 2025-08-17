Pompieri in azione TiPress

L’89enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato venerdì mattina a Gordola, è purtroppo deceduto. Lo comunica domenica la polizia cantonale.

SwissTXT Swisstxt

Il rogo era divampato poco prima delle 10 al piano terreno di un appartamento. L’uomo aveva riportato ustioni e un’intossicazione da fumo. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche.

Trasportato in elicottero all’ospedale, è spirato nelle ore successive. Le autorità ticinesi hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio.