Un ferito Auto con targhe ticinesi si ribalta all'uscita del tunnel del San Gottardo

Swisstxt

3.9.2025 - 09:14

Keystone

Un conducente al volante di una vettura con targhe ticinesi è rimasto ferito, martedì, in un incidente della circolazione che si è verificato al portale nord della galleria del San Gottardo.

SwissTXT

03.09.2025, 09:14

03.09.2025, 13:37

Come reso noto dalla polizia cantonale urana, attorno alle 21.30 l'uomo stava viaggiando in direzione nord quando, uscendo dal tunnel, è andato a finire con l'auto contro un attenuatore d'urto.

In seguito allo scontro, il mezzo si è ribaltato.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato all'Ospedale cantonale di Uri ad Altdorf.

La galleria è stata chiusa alcune ore per consentire le operazioni di soccorso.

