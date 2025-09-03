Un conducente al volante di una vettura con targhe ticinesi è rimasto ferito, martedì, in un incidente della circolazione che si è verificato al portale nord della galleria del San Gottardo.
Come reso noto dalla polizia cantonale urana, attorno alle 21.30 l'uomo stava viaggiando in direzione nord quando, uscendo dal tunnel, è andato a finire con l'auto contro un attenuatore d'urto.
In seguito allo scontro, il mezzo si è ribaltato.
Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato all'Ospedale cantonale di Uri ad Altdorf.
La galleria è stata chiusa alcune ore per consentire le operazioni di soccorso.