Lo riporta il sito della RSI, spiegando che il traffico passeggeri sarà deviato sulla linea panoramica, con tempi di percorrenza maggiori di circa un'ora.
Fanno eccezione alcuni collegamenti che potranno transitare nella galleria di base.
Le FFS raccomandano di consultare l'orario online su FFS.ch o nell'app Mobile FFS prima di ogni viaggio per verificare eventuali modifiche.
Tra gennaio e febbraio 2026 sono previsti altri cantieri sull'asse del San Gottardo che comporteranno ulteriori modifiche all'orario. Si consiglia di attivare le notifiche push sull'app FFS per ricevere informazioni.