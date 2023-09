Alcuni treni passeggeri tornano a circolare nella galleria del San Gottardo

L'incidente del 6 settembre nella galleria di base del San Gottardo Keystone

Dopo il deragliamento di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo, da domani singoli treni passeggeri torneranno a percorrere il tunnel. Le FFS hanno annunciato che circoleranno un treno in direzione sud venerdì e uno in direzione nord domenica.

Dopo il via libera dell'Ufficio federale dei trasporti alla ripresa del traffico viaggiatori attraverso la galleria di base, le FFS hanno deciso di far transitare singoli convogli nei fine settimana. «È il momento in cui la domanda di passeggeri sull'asse del San Gottardo è più alta e in cui ci sono meno treni merci in circolazione e non vi è quindi il rischio di ridurre la capacità per il traffico cargo», spiega un comunicato.

Da venerdì fino al cambiamento d'orario di dicembre, torneranno a circolare nella galleria di base un treno il venerdì sera da Zurigo a Lugano e uno la domenica sera da Locarno a Zurigo.

Inoltre, durante le vacanze autunnali della Svizzera tedesca, che dureranno fino al 15 ottobre, ci saranno due treni da Zurigo a Bellinzona il sabato mattina e uno da Lugano a Zurigo la domenica pomeriggio.

ATS