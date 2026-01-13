Il 2026 sarà un anno importante per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nei Grigioni. Le nuove linee guida, che serviranno anche da base per la pianificazione ospedaliera, verranno probabilmente presentate a inizio estate. (immagine simbolica) Keystone

Il Governo retico ha presentato oggi le sue priorità per il 2026. Fra gli 84 obiettivi figurano le nuove linee guida per l'approvvigionamento sanitario nel Cantone e l'elaborazione delle basi per la riversione delle concessioni delle centrali idroelettriche.

Keystone-SDA SDA

Uno dei grandi cantieri per il Dipartimento della giustizia, la sicurezza e la sanità è l'elaborazione delle linee direttive concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nel Canton Grigioni. Quelle attuali risalgono alla fine del 2013. Nelle nuove direttive, che serviranno anche da base per la pianificazione ospedaliera, devono essere individuate possibili soluzioni per garantire anche in futuro l'assistenza sanitaria decentralizzata nei Grigioni. Il direttore della sanità Peter Peyer (PS) ha prospettato possibili adeguamenti legislativi al fine di ottenere maggiore voce in capitolo in materia di offerta e prestazioni. Il modello dovrebbe essere pronto all'inizio dell'estate, mentre gli adeguamenti legislativi richiederanno probabilmente altri due anni prima di essere discussi in Gran Consiglio.

Centrali idroelettriche, un progetto generazionale

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è invece occupato con il processo di diritto di riversione delle centrali idroelettriche. Nei prossimi anni scadranno numerose concessioni. Per legge, le autorità devono decidere in merito al loro rinnovo dieci anni prima della scadenza."Questo progetto generazionale ci terrà occupati fino agli anni '40», ha affermato oggi la Consigliera di Stato Carmelia Maissen durante l'incontro con i media. Sulla base della strategia idroelettrica, il Cantone dei Grigioni intende aumentare, in collaborazione con i Comuni, le partecipazioni nelle centrali idroelettriche dall'attuale 20% fino all'80% e fornire ai Comuni, ancora quest'anno, un manuale per i Comuni riguardante la gestione dei casi di riversione.