Numero record Sono 14 i branchi di lupi nei Grigioni, l'ultimo si è formato in Bassa Engadina

SDA

13.10.2025 - 10:53

In Bassa Engadina si è formato un nuovo branco di lupi, chiamato "Clemgia", scrive l'Ufficio per la caccia e la pesca retico. (immagine simbolica)
In Bassa Engadina si è formato un nuovo branco di lupi, chiamato "Clemgia", scrive l'Ufficio per la caccia e la pesca retico. (immagine simbolica)
Keystone

Il numero di branchi di lupi che vivono nel Canton Grigioni continua a crescere: in Bassa Engadina si è formato un nuovo branco. In totale sono quindi 14 i gruppi di lupi che vivono interamente o in parte nei Grigioni. Si tratta di un numero record.

Keystone-SDA

13.10.2025, 10:53

13.10.2025, 10:57

Oltre al branco Sinestra, l'Ufficio della caccia e la pesca grigionese (UCP) conferma la presenza di un secondo gruppo di lupi in Bassa Engadina. Sul sito viene confermato il nome del branco «Clemgia», che avrebbe almeno tre cuccioli.

Secondo l'UCP, finora sono disponibili solo poche informazioni sul territorio del branco Clemgia, che è stato osservato principalmente a sud del fiume Inn. I lupi del Sinestra, invece, durante i mesi estivi si sono mantenuti prevalentemente a nord.

Il Cantone intende regolare in modo preventivo anche il nuovo branco. «Per il branco Clemgia è attualmente in preparazione una domanda per regolare fino a due terzi degli esemplari nati quest'anno», ha scritto l'UCP.

