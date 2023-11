L'auto incidentata Polizia cantonale grigionese

Un 15enne si è reso protagonista fra sabato e domenica di una scorribanda notturna nei Grigioni alla guida dell'automobile del padre. La bravata è terminata con un incidente, dal quale il teenager è fortunatamente uscito illeso.

L'adolescente si è impossessato delle chiavi del veicolo, cominciando il suo giro in solitaria da Coira, indica in una nota odierna la polizia grigionese. Si è poi diretto verso Landquart e Maienfeld, imboccando in seguito la strada che porta al comune di Jenins poco dopo l'1.00.

Su questo tragitto, ha perso il controllo dell'auto in una curva a sinistra. La vettura è finita contro degli arbusti, fermandosi su un fianco sul lato del conducente.

Il 15enne non ha riportato ferite ed è riuscito a uscire da solo dal veicolo. La polizia cantonale ha avviato un'indagine su questa corsa clandestina e sulla dinamica del sinistro.

bt, ats