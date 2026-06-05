Nei Grigioni, la professione di docente di scuola elementare attrae la gran parte degli iscritti all'Alta scuola pedagogica cantonale. (immagine simbolica) Keystone

L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP) registra un netto aumento delle iscrizioni per il prossimo anno accademico. A fine maggio erano 234 le persone iscritte ai percorsi di formazione per insegnanti, il 19% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

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Lo indica in una nota odierna l'ASP Grigioni. Il dato conferma sia la crescente attrattiva della professione di docente sia la qualità della formazione orientata alla pratica offerta dall'istituto, apprezzata anche da un numero sempre maggiore di candidati provenienti da altri cantoni, stando al rettore Reto Givel, citato nella nota.

La crescita interessa in particolare il ciclo di studio per la scuola elementare, che conta 163 nuove iscrizioni contro le 132 dell'anno precedente. Rimane inoltre elevato l'interesse per i percorsi di master destinati all'insegnamento nel livello secondario I.

L'aumento del numero di studenti pone però nuove sfide logistiche per l'ASP: il campus di Coira ha raggiunto il limite della propria capacità e la scuola prevede di ampliare ulteriormente gli spazi didattici e gli uffici già dal prossimo semestre, precisa la nota.