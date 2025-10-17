GrigioniUn giovane si ribalta con l'auto sull'A13, si cercano testimoni
17.10.2025 - 17:13
Un 25enne si è ribaltato oggi con la sua automobile mentre circolava sull'autostrada A13 a Coira. Lo riferisce in un comunicato la polizia cantonale grigionese.
Il 25enne si è immesso nella corsia nord all'entrata di Coira Nord, poi il veicolo è andato in testacoda, si è ribaltato sul tetto, è finito sul terrapieno a bordo strada e si è arrestato sulla corsia d'emergenza.
Secondo le forze dell'ordine il giovane è rimasto illeso ed è potuto uscire autonomamente dal mezzo.
La polizia fa inoltre sapere di essere alla ricerca di testimoni.