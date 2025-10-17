  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Un giovane si ribalta con l'auto sull'A13, si cercano testimoni

SDA

17.10.2025 - 17:13

L'auto incidentata
L'auto incidentata
Polizia cantonale grigionese

Un 25enne si è ribaltato oggi con la sua automobile mentre circolava sull'autostrada A13 a Coira. Lo riferisce in un comunicato la polizia cantonale grigionese.

Keystone-SDA

17.10.2025, 17:13

17.10.2025, 17:22

Il 25enne si è immesso nella corsia nord all'entrata di Coira Nord, poi il veicolo è andato in testacoda, si è ribaltato sul tetto, è finito sul terrapieno a bordo strada e si è arrestato sulla corsia d'emergenza.

Secondo le forze dell'ordine il giovane è rimasto illeso ed è potuto uscire autonomamente dal mezzo.

La polizia fa inoltre sapere di essere alla ricerca di testimoni.

I più letti

Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Un russo sente parlare ucraino, s'infuria e aggredisce la famiglia: «Vi uccideremo tutti»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino

Altre notizie

Colpa del lupo?. Predazione a Bironico, daini decimati

Colpa del lupo?Predazione a Bironico, daini decimati

Si trova nei Grigioni. Il Comune di Valendas premiato quale «Best Tourism Villages»

Si trova nei GrigioniIl Comune di Valendas premiato quale «Best Tourism Villages»

Grigioni. Uomo si ferisce al volto con una motosega a Laax

GrigioniUomo si ferisce al volto con una motosega a Laax