Dall'inizio del 2025 la mano pubblica si occuperà di indennizzare il servizio di picchetto delle levatrici libere professioniste nei Grigioni. (immagine simbolica) Keystone

Il Canton Grigioni verserà un indennizzo per il servizio di picchetto delle levatrici e ostetriche libere professioniste. In questo modo l'assistenza sarà garantita in tutte le regioni e sarà accessibile per tutte le famiglie.

Finora le spese per il servizio di picchetto delle levatrici nei Grigioni dovevano essere sostenute dalla famiglia della partoriente. Già cinque settimane prima del parto le ostetriche sono rintracciabili su chiamata. Per ulteriori due mesi l'assistenza alla famiglia continua fra le mura domestiche. Anche in questo periodo la levatrice è tenuta a essere sempre raggiungibile.

Oggi il Governo ha comunicato di voler sostenere finanziariamente questo servizio. E seguire così la direzione di altri cantoni. A partire dall'inizio di quest'anno in caso di un parto in casa, in una casa nascite o in ospedale le levatrici riceveranno 500 franchi, si legge nella nota odierna. Per l'assistenza a casa dopo un parto ambulatoriale l'indennizzo sarà pari a 220 franchi, 150 invece dopo una nascita avvenuta in ospedale.

Le nuove norme sono stabilite dall'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, in vigore con effetto retroattivo a partire dal primo gennaio 2025.

175 levatrici con licenza

«Il Governo è stato incaricato di adottare misure appropriate per garantire l'accesso ai servizi di ostetriche libere professioniste in tutte le regioni del cantone e far sì che sia accessibile a tutte le famiglie», ha detto Rudolf Leuthold, capo dell'Ufficio di igiene pubblica grigionese, a Keystone-ATS. La richiesta era stata formulata nel giugno 2023 in una mozione del granconsigliere Patrik Degiacomi (PS).

Il numero esatto di professioniste nei Grigioni non è conosciuto. «175 ostetriche hanno la licenza per esercitare nel cantone», ha continuato Leuthold. Negli ultimi anni, secondo il capo dell'Ufficio dell'igiene pubblica, la maggioranza dei parti nei Grigioni è avvenuta in ospedale, ovvero 1350. Sono solo una ventina invece i parti in casa o nell'unica casa nascite nei Grigioni con sede a Untervaz.