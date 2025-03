L'acrobazia di un atleta fra le montagne dell'Alta Engadina durante una competizione di mogul ai campionati del mondo di freestyle. Keystone

Nella prima settimana i campionati del mondo di freestyle in Alta Engadina hanno attirato 60'000 persone. Gli organizzatori si dicono «molto soddisfatti». L'evento non porta solo pernottamenti nella regione, ma pure un'ondata di ringiovanimento.

«Abbiamo raggiunto molti spettatori, soprattutto per quanto riguarda le discipline marginali», ha spiegato il responsabile della comunicazione Roberto Rivola all'agenzia Keystone-ATS. I primi mondiali di freestyle in Engadina sono iniziati senza problemi: «Gli atleti, la Federazione internazionale di sci FIS, i nostri partner e i visitatori ci stanno dando un ottimo riscontro».

Finora i momenti salienti sono stati venerdì scorso con le gare di slopestyle e il sabato con quelle di ski cross «con migliaia di ospiti». «Dal punto di vista sportivo, il Super Friday con tre medaglie d'oro svizzere è stato il momento clou degli ultimi giorni», ha detto Rivola.

Tutto lascia presagire che la seconda settimana sarà anche positiva. «L'alto numero di biglietti prenotati per il prossimo fine settimana per i concerti e il Big Air ci rende fiduciosi», ha detto il portavoce.

Una mini Olimpiade

La dimensione dell'evento è stata una vera e propria sfida. «In termini organizzativi è come una mini Olimpiade», ha spiegato a Keystone-ATS Milan Derouck, CEO dell'organizzazione dei mondiali. Il numero di atleti è tre volte superiore a quello dei Campionati mondiali di sci alpino del 2017 a St. Moritz o dei mondiali di biathlon di Lenzerheide di quest'anno.

900 sportivi si sfidano in 17 discipline, come ad esempio slopestyle, halfpipe, big air, slalom gigante parallelo, slalom parallelo, areals e moguls. Le competizioni hanno luogo nei comprensori del Corviglia, del Corvatsch e all'ex trampolino olimpico a St. Moritz.

«Rispetto a tutti gli altri grandi eventi sportivi della regione questi campionati mondiali sono più complicati da organizzare», ha dichiarato Derouck. «Ci sono tre località coinvolte, diverse aree di arrivo e la coordinazione di gare che si svolgono contemporaneamente», ha aggiunto l'organizzatore.

Sfruttare l'esperienza

«Dopo i campionati mondiali di sci alpino di St. Moritz nel 2017, avevamo competenze e infrastrutture che non volevamo lasciare inutilizzate», ha ricordato Derouck. Per questo ci si è annunciati per i mondiali, con successo.

La regione, i comuni, i fornitori di servizi e l'organizzazione turistica sono stati coinvolti nella pianificazione fin dall'inizio. È stata fondata un'organizzazione per i campionati mondiali di freestyle, con un budget di 20 milioni di franchi. I soldi provengono dai comuni, dal Canton Grigioni e dalla Confederazione.

«Gran parte del budget verrà speso nella regione», ha sottolineato Derouck. Si prevede che i mondiali genereranno 50'000 pernottamenti in più. Ma l'impatto delle gare di freestyle si eleverà oltre i pernottamenti e il fatturato.

Una ventata di gioventù

«Con quasi 300 giornalisti accreditati, la copertura mediatica mondiale è una pubblicità inestimabile», ha spiegato Derouck, aggiungendo che l'obiettivo è dimostrare che l'Engadina non è solo una destinazione di lusso.

«Con due Olimpiadi invernali, cinque campionati del mondo di sci alpino, due mondiali non ufficiali di snowboard e gare annuali di coppa del mondo di sci alpino e slopestyle, l'Engadina e St. Moritz vantano una tradizione secolare per le competizioni di sport invernali. Una storia che vogliamo continuare», ha detto l'organizzatore.

Le gare di freestyle si rivolgono anche a un pubblico più giovane. Si mira così a un ringiovanimento degli ospiti presenti nella regione. «Rispetto ai campionati del mondo di sci alpino però, il freestyle non attira ancora le grandi masse», ha spiegato il CEO.

Per questo motivo, oltre allo sport, i campionati del mondo offrono al pubblico anche una serie di concerti e feste. In questo modo gli spettatori possono assistere alle competizioni sportive durante il giorno e alla sera festeggiare fino a tarda notte presso l'ex trampolino olimpico.

I mondiali dureranno ancora fino al 30 marzo.