Grigioni Centauro tedesco cade in moto a Le Prese e finisce in ospedale

SDA

27.9.2025 - 15:01

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Polizia cantonale grigionese

Questa mattina a Le Prese, nei Grigioni, un motociclista tedesco di 61 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente della circolazione. L'uomo è stato ricoverato in ospedale, scrive la polizia cantonale dei Grigioni in una nota, precisando che non sono state coinvolte terze persone.

Keystone-SDA

27.09.2025, 15:01

27.09.2025, 15:04

Poco dopo le 10:30, mentre stava percorrendo con un gruppo la strada del Bernina H29 in direzione di Poschiavo, la ruota anteriore della moto è rimasta incastrata tra i binari ferroviari e la carreggiata, specifica la polizia retica nel comunicato.

Il 61enne è quindi scivolato per circa 6 metri riportando diverse ferite. Il centauro è stato trasportato dal servizio ambulanza di Poschiavo all'ospedale di Samedan.

