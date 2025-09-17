  1. Clienti privati
Grigioni Uomo precipita da una parete rocciosa a Tschiertschen e perde la vita

SDA

17.9.2025 - 13:49

L'uomo è caduto da una parete rocciosa sopra il paese di Tschiertschen nei Grigioni.
L'uomo è caduto da una parete rocciosa sopra il paese di Tschiertschen nei Grigioni.
Keystone

Ieri sera un uomo è stato ritrovato senza vita nella zona Gürgaletsch sopra il paese di Tschiertschen (GR). Secondo la polizia cantonale grigionese è precipitato da una parete rocciosa.

Keystone-SDA

17.09.2025, 13:49

17.09.2025, 14:02

La segnalazione è stata data da un cacciatore, che ha avvistato con il binocolo il corpo senza vita, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato. Un equipaggio della Rega ha sorvolato la zona e ha trovato l'uomo.

Le circostanze esatte che hanno portato alla morte del 63enne svizzero sono oggetto di indagine da parte della Procura dei Grigioni e della polizia cantonale.

