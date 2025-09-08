  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coira 73 opere della collezione Ulmberg al Museo d'arte dei Grigioni

SDA

8.9.2025 - 10:14

Il rinomato collezionista d'arte Uwe Holy (secondo da sinistra) darà al Museo d'arte dei Grigioni 73 opere della collezione Ulmberg quale prestito permanente.
Il rinomato collezionista d'arte Uwe Holy (secondo da sinistra) darà al Museo d'arte dei Grigioni 73 opere della collezione Ulmberg quale prestito permanente.
Keystone

Il Museo d'arte dei Grigioni di Coira riceverà in prestito permanente 73 opere dell'importante collezione Ulmberg. Un accordo reso possibile dal «no» degli elettori di Davos a novembre all'ampliamento del Museo Kirchner, che doveva ospitarla.

Keystone-SDA

08.09.2025, 10:14

08.09.2025, 10:19

È una delle collezioni private più importanti d'Europa, si legge in una nota odierna del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Comprende opere di artisti strettamente legati a Ernst Ludwig Kirchner e al movimento espressionista, tra cui Max Beckmann, Emil Nolde, Lyonel Feininger o Louise Bourgeois nonché opere del modernismo classico. «La collezione è completata da importanti opere dell'arte concreta e dell'arte contemporanea», prosegue il comunicato.

La collezione avrebbe dovuto essere esposta al Museo Kirchner di Davos (GR). A tal fine i responsabili dell'istituzione intendevano ampliare il museo per un costo complessivo di 11,5 milioni di franchi. I votanti hanno però respinto alle urne il contributo comunale di 4 milioni di franchi.

Il rinomato collezionista tedesco Uwe Holy ha quindi trovato una soluzione con il Museo d'arte dei Grigioni di Coira, prosegue la nota. Il prestito permanente inizierà al decesso del collezionista e durerà per almeno 20 anni. «Circa un terzo della collezione sarà esposto in modo permanente oppure concesso in sub-prestito al Museo Kirchner di Davos», precisa la nota.

Il Museo d'arte dei Grigioni ha ricevuto inoltre in donazione da parte della collezione Ulmberg il dipinto «Alphütten und Tinzenhorn» di Ernst Ludwig Kirchner. L'opera entrerà nella collezione del museo a partire dalla fine del 2026.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
Padre nasconde i figli nella natura per 4 anni: la polizia lo uccide. Si cercano due bimbi

Altre notizie

Dal 15 settembre. Consulenza specialistica per la protezione dei minori nei Grigioni

Dal 15 settembreConsulenza specialistica per la protezione dei minori nei Grigioni

Piratesse della strada. A 225 km/h sui 100 e a 104 km/h sui 50: denunciate due donne italiane in Ticino

Piratesse della stradaA 225 km/h sui 100 e a 104 km/h sui 50: denunciate due donne italiane in Ticino

Ticino. È tutto pronto per Sportissima 2025

TicinoÈ tutto pronto per Sportissima 2025