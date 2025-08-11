GrigioniScomparso un 77enne, ritrovato morto in una gola a Passugg
Un uomo scomparso venerdì sera nella zona di Churwalden (GR) è stato ritrovato morto ieri, domenica, nella gola Steinbachtobel fra Praden e Passugg. Secondo la polizia cantonale e la procura l'uomo è precipitato per oltre venti metri su un terreno ripido in una zona boschiva.
Il 77enne è stato trovato domenica pomeriggio grazie alla segnalazione di una terza persona. La vasta operazione di ricerca è stata condotta dalla polizia con il coinvolgimento di diverse altre organizzazioni.