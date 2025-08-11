  1. Clienti privati
Grigioni Scomparso un 77enne, ritrovato morto in una gola a Passugg

SDA

11.8.2025 - 11:45

Un uomo di 77 anni è scomparso venerdì sera a Churwalden. Il corpo è stato ritrovato ieri in una gola fra Praden e Passugg.
Keystone

Un uomo scomparso venerdì sera nella zona di Churwalden (GR) è stato ritrovato morto ieri, domenica, nella gola Steinbachtobel fra Praden e Passugg. Secondo la polizia cantonale e la procura l'uomo è precipitato per oltre venti metri su un terreno ripido in una zona boschiva.

Keystone-SDA

11.08.2025, 11:45

11.08.2025, 11:50

Il 77enne è stato trovato domenica pomeriggio grazie alla segnalazione di una terza persona. La vasta operazione di ricerca è stata condotta dalla polizia con il coinvolgimento di diverse altre organizzazioni.

